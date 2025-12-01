Национальный банк Республики Беларусь с 31 декабря 2025 г. выпускает в обращение серебряные памятные монеты ”Тарпан“ серии ”Коні“ номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, размером 45,00 х 30,10 мм, пробой сплава 925, тиражом 2 000 штук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, монеты имеют прямоугольную форму со скругленными углами, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху слева – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, вверху надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – изображение двух скачущих во весь опор лошадей; внизу слева – номинал: 20 РУБЛЁЎ, внизу посередине – проба сплава, внизу справа – год чеканки.

Реверс: в центре композиции – тарпан в окружении растительного орнамента. В составе орнамента представлены стилизованные изображения растений, растущих на территории Налибокской пущи и занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Вдоль левого края снизу вверх надпись: ТАРПАН.

Монеты отчеканены качеством ”пруф с цифровой печатью“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, планируемой дате продаж, отпускных ценах и наличии указанных памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь будет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе ”Банкноты и монеты“.