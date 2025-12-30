Национальный банк Республики Беларусь с 31 декабря 2025 г. выпускает в обращение серебряные памятные монеты ”Кітайскі каляндар“ номиналом 1 000 рублей, массой 1 500,00 г, диаметром 160,00 мм, пробой сплава 999, тиражом 500 штук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, монеты имеют нестандартную двенадцатиугольную форму, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет гладкая.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, с двух сторон от герба надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – изображен парящий в небесах Нефритовый дворец в окружении кучевых облаков и узоров и надпись над ним: кітайскі каляндар; справа – проба сплава; слева – год чеканки; внизу – номинал: 1 000 РУБЛЁЎ.

Реверс: в центре – рельефное стилизованное изображение цветка лотоса, инкрустированное синтетическим кристаллом белого цвета, вокруг которого расположены 12 китайских иероглифов, обозначающих названия животных из китайского гороскопа, которые размещены по кругу монеты; по краям реверс монеты инкрустирован разноцветными синтетическими кристаллами.

Монеты отчеканены качеством ”пруф с частичным золочением“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, планируемой дате продаж, отпускных ценах и наличии указанных памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь будет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе ”Банкноты и монеты“.