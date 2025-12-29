|О компании
|30.12.2025
Банковские новости РБ
НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ»
12:04 30.12.2025
Национальный банк Республики Беларусь с 31 декабря 2025 г. выпускает в обращение памятные монеты серии ”Гісторыя беларускага машынабудавання“: ”Самазвал“, ”Грузавік“, ”Цягач“, ”Трактар“, ”Тралейбус“ и ”Камбайн“
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются монеты номиналом 2 рубля, диаметром 23,50 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25 000 штук каждого наименования.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с повторяющейся надписью БЕЛАРУСЬ, год чеканки ‒ 2025 и элементами национального орнамента.
Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу надписи: вверху – БЕЛАРУСЬ, внизу – 2 РУБЛI, между которыми – стилизованное изображение национального орнамента.
Реверс:
− на монете ”Самазвал“: в центре – изображение самосвала, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – САМАЗВАЛ;
− на монете ”Грузавік“: в центре – изображение грузовика, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – ГРУЗАВІК;
− на монете ”Цягач“: в центре – изображение тягача, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – ЦЯГАЧ;
− на монете ”Трактар“: в центре – изображение трактора, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – ТРАКТАР;
− на монете ”Тралейбус“: в центре – изображение троллейбуса, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – ТРАЛЕЙБУС;
− на монете ”Камбайн“: в центре – изображение комбайна, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – КАМБАЙН.
Монеты отчеканены на монетном дворе акционерного общества ”Гознак“ качеством ”анциркулейтед“.
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Информация об ожидаемых поступлениях, планируемой дате продаж, отпускных ценах и наличии указанных памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь будет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе ”Банкноты и монеты“.
