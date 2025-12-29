Национальный банк Республики Беларусь с 31 декабря 2025 г. выпускает в обращение памятные монеты серии ”Гісторыя беларускага машынабудавання“: ”Самазвал“, ”Грузавік“, ”Цягач“, ”Трактар“, ”Тралейбус“ и ”Камбайн“

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются монеты номиналом 2 рубля, диаметром 23,50 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25 000 штук каждого наименования.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с повторяющейся надписью БЕЛАРУСЬ, год чеканки ‒ 2025 и элементами национального орнамента.

Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу надписи: вверху – БЕЛАРУСЬ, внизу – 2 РУБЛI, между которыми – стилизованное изображение национального орнамента.

Реверс:

− на монете ”Самазвал“: в центре – изображение самосвала, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – САМАЗВАЛ;

− на монете ”Грузавік“: в центре – изображение грузовика, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – ГРУЗАВІК;

− на монете ”Цягач“: в центре – изображение тягача, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – ЦЯГАЧ;

− на монете ”Трактар“: в центре – изображение трактора, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – ТРАКТАР;

− на монете ”Тралейбус“: в центре – изображение троллейбуса, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – ТРАЛЕЙБУС;

− на монете ”Камбайн“: в центре – изображение комбайна, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ, внизу – КАМБАЙН.

Монеты отчеканены на монетном дворе акционерного общества ”Гознак“ качеством ”анциркулейтед“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, планируемой дате продаж, отпускных ценах и наличии указанных памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь будет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе ”Банкноты и монеты“.