Постановлением Правления Национального банка от 22 декабря 2025 года № 374 утвержден Перечень памятных монет, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь, планируемых к выпуску в обращение в 2026 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, будут выпущены памятные монеты, посвященные юбилейным датам: 35-летию основания Содружества Независимых Государств и 80-летию основания ОАО ”Минский тракторный завод“.

Также планируется выпустить памятные монеты: ”Каложскі абраз Божай Маці“, ”Чорны бусел“ серии ”Птушка года“, ”Дзік“, ”Казуля“, ”Заяц“, ”Качка“, ”Акунь“, ”Шчупак“, ”Плотка“, ”Карась“ серии ”Паляванне і рыбалоўства“.

Кроме того, на 2026 год перенесен выпуск ряда памятных монет, планировавшихся к выпуску в 2025 году: ”Дажынкі“ серии ”Святы і абрады беларусаў“, ”Старадарожскі строй“ серии ”Беларускі народны касцюм“, ”Піліпка-сынок“ серии ”Беларускія народныя казкі“, ”Возера Нарач“ серии ”Таямніца беларускіх вод“, ”Бацька“ серии ”Дрэва жыцця“, ”Пярун“ серии ”Міфалогія славян“.