|29.12.2025
|
|
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРЯЕТ УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПАКЕТАМ УСЛУГ ВСЁ
15:54 29.12.2025
Банк БелВЭБ с 01.01.2026 расширяет возможности для бесплатного обслуживания по пакетам услуг ВСЁ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, так, по пакету услуг «Всё просто» с 01.01.2026 вводятся дополнительные условия бесплатного обслуживания:
- среднедневной остаток по вкладам (депозитам) в белорусских рублях – от 500 BYN;
- среднедневной остаток по вкладам (депозитам) в иностранной валюте – от 500 BYN в эквиваленте.
Среднедневной остаток по вкладам (депозитам) - отношение суммы остатков на начало каждого банковского дня по всем вкладам (депозитам) за период с первого по последний календарный день анализируемого месяца, к количеству календарных дней в месяце.
Также для владельцев пакета услуг «Всё просто» становится доступен мультисчетовой функционал по карте для удобного переключения между текущими счетами в белорусских рублях, долларах США и евро.
Кроме того, для всех пакетов услуг ВСЁ («Всё просто», «Всё оптимально», «Всё по максимуму online» и «Всё по максимуму») в качестве выполнения условия бесплатного обслуживания «Среднедневной остаток по вкладам (депозитам)» с 01.01.2026 дополнительно будут учитываться остатки в российских рублях и китайских юанях.
Напомним, что подключится к пакету услуг ВСЁ можно не выходя из дома в приложении UP Online.
|
