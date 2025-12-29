Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО «Белгазпромбанк» на уровне byAAA по национальной рейтинговой шкале Республики Беларусь, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает пресс-служба Белгазпромбанка.

С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации рейтинг кредитоспособности ОАО «Белгазпромбанк» также подтвержден на уровне ruA-, прогноз по рейтингу стабильный.

Согласно заключению «Эксперт РА», подтверждение рейтинга обусловлено сохранением адекватных рыночных позиций на территории Республики Беларусь, комфортным уровнем достаточности капитала и операционной эффективности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также высокой оценкой системы корпоративного управления. Финансовая и административная поддержка со стороны собственников в случае необходимости и их высокий относительный финансовый потенциал оказывают существенное позитивное влияние на высокую оценку кредитоспособности Белгазпромбанка.

Полный текст пресс-релиза «Эксперт РА» о подтверждении рейтингов кредитоспособности ОАО «Белгазпромбанк» размещен на официальном сайте агентства.

Справочно:

Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» было основано в 1997 году и на сегодняшний день является старейшим и крупнейшим агентством в России, как по числу клиентов, так и по числу работников. На 01.07.2025 агентством поддерживалось более 1000 кредитных рейтингов, из них 538 рейтингов эмитентов и 536 рейтингов выпусков облигаций. Рейтинги агентства используются государственными органами, биржами и иными субъектами Российской Федерации при принятии решения о размещении финансовых активов, проведении конкурсов и тендеров.

ОАО «Белгазпромбанк», учрежденный в 1990 году, входит в ТОП-8 белорусских банков по объему активов и включен Национальным банком в перечень системно значимых. Высокая капитализация (на 01.12.2025 нормативный капитал составил 1,1 млрд BYN) позволяет ОАО «Белгазпромбанк» реализовывать важные для страны проекты, в том числе трансграничные, и одновременно расширять поддержку своего ключевого клиентского сегмента – компаний сегмента малого и среднего бизнеса с использованием широкой линейки инструментов и высокотехнологичных сервисов.