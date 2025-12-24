В Минске состоялась межрегиональная конференция «Агроэкотуризм как драйвер устойчивого развития регионов Беларуси и России: стратегическая поддержка Белагропромбанка». Мероприятие, организованное Белагропромбанком совместно с Общественным объединением «Белорусский союз женщин» и Московским областным отделением Союза женщин России, собрало экспертов, представителей государственных органов, финансовых институтов и предпринимателей двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, целью конференции стало создание площадки для профессионального диалога, обмена опытом и формирования конкретных механизмов сотрудничества в сфере сельского туризма. Участники обсудили интеграцию агротуризма в национальные стратегии развития, инструменты финансовой и инфраструктурной поддержки, а также перспективы создания совместных туристических проектов. Особый акцент в ходе дискуссий был сделан на расширении белорусско-российского сотрудничества при активной поддержке профильных ведомств.

Агротуризм сегодня – это гораздо больше, чем просто отдых на селе. Это стратегический инструмент, который идеально вписывается в ключевые приоритеты государственной программы социально-экономического развития Беларуси, которую утвердили на ближайшие годы в рамках Всебелорусского народного собрания. Туристическая отрасль определена в качестве одного из ключевых направлений экономического роста страны на ближайшую пятилетнюю перспективу. На сегодня туризм является значимой частью национальной экономики: его доля в валовом внутреннем продукте страны составляет 2%, в сфере занято около 300 тыс. человек, или 5% трудоспособного населения. В 2024 году Беларусь посетили более 6 млн туристов.

Перед отраслью поставлены амбициозные цели: увеличение экономического вклада –удвоение доли туризма в структуре ВВП страны, рост экспорта услуг – удвоение объема экспорта туристических услуг. Для реализации этих целей государство сконцентрирует усилия на таких приоритетных направлениях, как: развитие инфраструктуры и создание современной и доступной туристической инфраструктуры для граждан Беларуси и для иностранных гостей; формирование узнаваемого и привлекательного национального бренда; подчеркивание национальной самобытности и продвижение уникальных культурных и исторических особенностей Беларуси как основы туристического продукта; цифровая трансформация и внедрение современных цифровых технологий во все сферы туристической индустрии для повышения ее эффективности и удобства для туристов.

Особую роль в развитии туристической сферы призваны сыграть агроэкоусадьбы, которые рассматриваются как один из ключевых драйверов роста. Белагропромбанк, как стратегический партнер агротуристической отрасли, финансирует более 50% всех зарегистрированных агроусадеб в Беларуси. Банк позиционирует себя как связующее звено между государственной стратегией, финансовыми ресурсами и инициативой предпринимателей.

В своем выступлении заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Юлия Ясинская подчеркнула соответствие развития агротуризма ключевым задачам новой государственной программы социально-экономического развития Беларуси.

«Новая программа ставит перед нами амбициозные задачи: это диверсификация и повышение конкурентоспособности туристической отрасли, где агротуризм выступает уникальным традиционным национальным продуктом прежде всего через комплексное развитие регионов, создание точек роста, к которому, безусловно, относятся кейсы успешного развития агроусадеб; стимулирование предпринимательской инициативы и создание новых рабочих мест; сохранение культурно-исторического наследия и традиционного уклада – того, что является основой привлекательности агротуризма», – отметила представитель банка во время конференции.

Целью конференции стал выход за рамки национальных программ. Особый акцент в ходе дискуссий был сделан на расширении белорусско-российского сотрудничества. Участники отметили значительный потенциал в формировании совместных туристических маршрутов, обмене лучшими практиками в области законодательства, стандартов сервиса и маркетинга.

«Наша задача – масштабировать туристическую экосистему за счет роста кластеров, взаимного обмена туристическими потоками и экспертизой, – заявила Юлия Ясинская. – Особенно ценен для нас опыт России, где агротуризм развивается в правовом поле как направление деятельности юридических лиц».

Начальник управления развития малого агробизнеса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Рената Бибарсова сообщила об активной поддержке отрасли: за 2025 год профинансировано более 300 проектов, которые посетили около 1,5 млрд туристов. Среди перспективных инициатив – создание тематических маршрутов, таких как «Сырная дорога», «Винная дорога» и др.

«Мы рассматриваем создание устойчивых взаимосвязей между белорусскими агроусадьбами и российскими агротуробъектами как ключевой драйвер роста для всего направления. Наша текущая задача — поддержать в России порядка 100 новых проектов, что позволит значительно увеличить общие туристические потоки. Уже сегодня мы активно выстраиваем партнерства для интеграции таких объектов в национальные и региональные маршруты. Мы уверены, что аналогичная работа по включению в маршруты будет активно вестись и белорусской стороной», – отметила представитель России.

Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Ирина Воронович подтвердила рост отрасли: за последний год в стране открылось более 100 новых агроусадеб. Всего же в Беларуси на сегодня функционирует около 1500 агроэкоусадеб. Популярность формата объясняется его аутентичностью, ориентированностью на гастрономические, национальные, культурные традиции.

«Агроэкотуризм в Беларуси является приоритетным и динамично растущим направлением. Мы фиксируем устойчивый интерес к нему как со стороны внутренних туристов, так и гостей из-за рубежа. Агроусадьба — это подлинный кладезь национального наследия. Гости приезжают не просто для отдыха, а за аутентичным опытом: познакомиться с традициями, попробовать национальную кухню, увидеть уникальные обычаи каждого региона. Рынок демонстрирует уверенный рост, а стабильно высокий спрос подтверждает, что владельцы усадеб успешно находят подход к своей аудитории», – поделилась представитель Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович.

Работа конференции была структурирована в несколько ключевых блоков: пленарная сессия с участием представителей министерств и финансовых институтов; презентации успешных кейсов агроусадеб и кластеров; диалоговые площадки по вопросам цифровизации, франчайзинга и банковских продуктов, направленных на поддержку агротуристической отрасли; панельная дискуссия на тему устойчивости и масштабирования агроусадеб.

Конференция стала настоящим практическим шагом к укреплению сотрудничества и поиску новых точек роста для агротуризма в России и Беларуси. В ходе мероприятия была сформирована основа для дальнейшей совместной работы по развитию агротуризма как драйвера роста экономики сельских территорий двух дружественных стран.