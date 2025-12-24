ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ЗА РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ


13:22 24.12.2025

В Национальном банке Республики Беларусь 22 декабря состоялось торжественное мероприятие в честь Дня банковских и финансовых работников, на котором по результатам 2025 года были награждены банковские коллективы и вручены почетные грамоты в нескольких номинациях.

Белагропромбанку вручена награда в номинации «За достигнутые результаты по развитию инвестиционного финансирования среди государственных банков». Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Как отметил во время церемонии награждения председатель Национального банка Республики Беларусь Роман Головченко, «банковская система в уходящем году сработала хорошо, достигаются основные цели, идет планомерная и напряженная работа по выполнению задач, поставленных Главой государства».

По итогам года ряд белорусских банков награжден высокими наградами регулятора в таких номинациях, как «За достигнутые результаты по развитию инвестиционного финансирования среди негосударственных банков», «За активное содействие развитию внешнеторговой деятельности отечественных организаций», «За достижение высоких темпов роста кредитной поддержки населения для приобретения товаров отечественного производства», «За активное участие в финансировании организаций малого и среднего предпринимательства», «За достижения в сфере цифрового развития и внедрение новых банковских технологий».

Белагропромбанк нацелен на дальнейшую активную поддержку и развитие приоритетных и стратегически важных направлений деятельности Республики Беларусь.
