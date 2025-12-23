|О компании
|24.12.2025
Банковские новости РБ
БАНК РРБ 29 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
09:32 24.12.2025
Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Банк РРБ» проведет 29 декабря 2025 года в 10.00 в Минске (ул. Краснозвездная, д. 18).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оно собирается по инициативе Совета Директоров со следующей повесткой дня:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».
2) Об избрании членов Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытая.
