Банковские новости РБ

БАНК РРБ 29 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

09:32 24.12.2025 Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Банк РРБ» проведет 29 декабря 2025 года в 10.00 в Минске (ул. Краснозвездная, д. 18). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оно собирается по инициативе Совета Директоров со следующей повесткой дня: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ». 2) Об избрании членов Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ». Форма голосования по вопросам повестки дня – открытая.