БАНК РРБ 29 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ


09:32 24.12.2025

Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Банк РРБ» проведет 29 декабря 2025 года в 10.00 в Минске (ул. Краснозвездная, д. 18).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оно собирается по инициативе Совета Директоров со следующей повесткой дня:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».

2) Об избрании членов Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытая.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2025
валюта курс
EUR 3.4342
USD 2.9127
RUB 3.7094
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9127 -0.0171
RUB 3.7094 +0.0281
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4060 3.4140
USD 2.8980 2.9080
RUB 3.6850 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 24.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1750
EUR/RUB 92.2000 92.5000
USD/RUB 78.4000 78.8000
подробнее
