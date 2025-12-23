|О компании
|23.12.2025
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 29 ДЕКАБРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩАТЬ ИНТЕРНЕТ-ОБЛИГАЦИИ 130-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:39 23.12.2025
С 29 декабря 2025 года начнется размещение облигаций ОАО «Сбер Банк» сто тридцатого выпуска для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размещение облигаций осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «СберБанк Онлайн» среди физических лиц.
Параметры облигаций содержатся в Проспекте эмиссии облигаций сто тридцатого выпуска, размещенном на интернет-сайте Банка.
Доходность (процентов годовых) по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто тридцатого выпуска установлена в размере СР-2,25.
