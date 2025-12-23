Банковские новости РБ

СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 29 ДЕКАБРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩАТЬ ИНТЕРНЕТ-ОБЛИГАЦИИ 130-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ

14:39 23.12.2025 С 29 декабря 2025 года начнется размещение облигаций ОАО «Сбер Банк» сто тридцатого выпуска для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размещение облигаций осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «СберБанк Онлайн» среди физических лиц. Параметры облигаций содержатся в Проспекте эмиссии облигаций сто тридцатого выпуска, размещенном на интернет-сайте Банка. Доходность (процентов годовых) по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто тридцатого выпуска установлена в размере СР-2,25.