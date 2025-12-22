Банковские новости РБ

БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-ОБМЕН ВАЛЮТ 24/7

09:48 23.12.2025 Беларусбанк запускает онлайн-обмен валют 24/7. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 декабря клиентам станет доступна новая услуга — покупка и продажа валюты по выгодным курсам в системе «Интернет-банкинг» без посещения отделений. Особенности новой услуги: удобство: обмен осуществляется между виртуальными текущими счетами; широкий выбор: доступны операции с белорусскими рублями, долларами США, евро, российскими рублями и китайскими юанями; лимиты: максимальная сумма одной операции составляет 1 000 USD или EUR, 100 000 RUB или 10 000 CNY; свобода действий: количество операций в сутки не ограничено. Как это работает: Откройте виртуальный счет в нужной валюте прямо в приложении; Пополните его с платежной карточки или в кассе банка; В разделе обмена выберите счета, ознакомьтесь с актуальным курсом и подтвердите операцию. Получить средства можно мгновенно: просто переведите их на свою карту или снимите наличные в отделении банка.