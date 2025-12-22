ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-ОБМЕН ВАЛЮТ 24/7


09:48 23.12.2025

Беларусбанк запускает онлайн-обмен валют 24/7.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 декабря клиентам станет доступна новая услуга — покупка и продажа валюты по выгодным курсам в системе «Интернет-банкинг» без посещения отделений.

Особенности новой услуги:

удобство: обмен осуществляется между виртуальными текущими счетами;

широкий выбор: доступны операции с белорусскими рублями, долларами США, евро, российскими рублями и китайскими юанями;

лимиты: максимальная сумма одной операции составляет 1 000 USD или EUR, 100 000 RUB или 10 000 CNY;

свобода действий: количество операций в сутки не ограничено.

Как это работает:

Откройте виртуальный счет в нужной валюте прямо в приложении;

Пополните его с платежной карточки или в кассе банка;

В разделе обмена выберите счета, ознакомьтесь с актуальным курсом и подтвердите операцию.

Получить средства можно мгновенно: просто переведите их на свою карту или снимите наличные в отделении банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2025
валюта курс
EUR 3.4369
USD 2.9298
RUB 3.6813
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9298 -0.0121
RUB 3.6813 +0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4050 3.4250
USD 2.9100 2.9240
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 23.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 92.7000 93.2000
USD/RUB 79.0000 79.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
