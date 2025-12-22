|О компании
|23.12.2025
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-ОБМЕН ВАЛЮТ 24/7
09:48 23.12.2025
Беларусбанк запускает онлайн-обмен валют 24/7.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 декабря клиентам станет доступна новая услуга — покупка и продажа валюты по выгодным курсам в системе «Интернет-банкинг» без посещения отделений.
Особенности новой услуги:
удобство: обмен осуществляется между виртуальными текущими счетами;
широкий выбор: доступны операции с белорусскими рублями, долларами США, евро, российскими рублями и китайскими юанями;
лимиты: максимальная сумма одной операции составляет 1 000 USD или EUR, 100 000 RUB или 10 000 CNY;
свобода действий: количество операций в сутки не ограничено.
Как это работает:
Откройте виртуальный счет в нужной валюте прямо в приложении;
Пополните его с платежной карточки или в кассе банка;
В разделе обмена выберите счета, ознакомьтесь с актуальным курсом и подтвердите операцию.
Получить средства можно мгновенно: просто переведите их на свою карту или снимите наличные в отделении банка.
с 23.12.2025
на 22.12.2025
на 23.12.2025
на 23.12.2025
