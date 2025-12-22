ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОДАРИТ КЛИЕНТАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ ЗА ПОКУПКИ К НОВОМУ ГОДУ


14:50 22.12.2025

ВТБ (Беларусь) начислит повышенный кешбэк за покупки в самых популярных категориях новогодних трат – в универмагах и супермаркетах, популярных маркетплейсах, магазинах электротоваров, одежды и обуви, книг, косметики, спорттоваров и ювелирных изделий. Условия распространяются также на сувенирные лавки, магазины кожаных изделий и сумок, детских товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышенный кешбэк в рамках программы лояльности BonusBOX будет начисляться по 31 декабря при расчете любыми платежными и зарплатными картами банка.

«Конец декабря традиционно отмечается высокой потребительской активностью. Мы хотим, чтобы наши клиенты радовали себя, родных и друзей подарками и получали больше бонусов за покупки в этот праздничный период. Именно поэтому мы увеличили кешбэк в самых популярных категориях трат. Прошлогодние новогодние траты клиентов по картам банка составили более 4 млн белорусских рублей. В этом году мы ожидаем сохранение спроса не ниже этого показателя», – отметила начальник управления продаж и развития отношений с клиентами ВТБ (Беларусь) Ольга Жора.

Использовать накопленные баллы можно в интернет-банке и приложении VTB Online. Ознакомиться с актуальными возможностями программы можно на новой странице программы лояльности BonusBOX.
