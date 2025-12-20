В Беларуси определены общие подходы банков к установлению размеров комиссионных вознаграждений (плат) за оказание услуг, включая заблаговременное информирование клиентов об их изменении, а также формирование размера соответствующих вознаграждений (плат), как правило, с учетом экономической обоснованности. Соответствующее решение принято Национальным банком в целях расширения доступности банковских услуг и повышения качества обслуживания физических и юридических лиц.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, кроме ранее установленных законодательством случаев без взимания вознаграждения (платы) физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей, будут предоставляться следующие банковские услуги:

рассмотрение документов, предоставленных физическими лицами (кредитополучателями) для изменения условий кредитного договора;

предоставление информации, включая справки и иные документы, об остатке задолженности по кредитному договору один раз в месяц;

выдача справки об остатке задолженности по кредитному договору, включая сумму основного долга и процентов за пользование кредитом, для использования средств семейного капитала;

предоставление по требованию поручителя в целях исполнения его обязательств по кредитному договору, в том числе заключенному с кредитополучателем – юридическим лицом, документа об остатке задолженности по данному договору;

выдача справки о полном исполнении обязательств по кредитному договору, а также справки, подтверждающей неполучение льготного кредита на газификацию, для осуществления административных процедур;

предоставление в электронном виде, в том числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания, выписки по текущему (расчетному) банковскому счету;

предоставление выписки по счету по учету банковского вклада (депозита);

предоставление справок ветеранам Великой Отечественной войны в рамках договоров, заключенных с ними;

рассмотрение заявления об изменении лимитов по банковским платежным карточкам (далее – карточка);

осуществление внутрибанковских переводов, в том числе посредством использования реквизитов карточек, эмитированных банком, которым осуществляется внутрибанковский перевод;

открытие и закрытие текущего (расчетного) банковского счета;

предоставление держателям карточек банка услуги по выдаче наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов с использованием таких карточек в банкоматах этого банка;

предоставление услуги по выдаче наличных денежных средств в кассе банка с текущего (расчетного) банковского счета, открытого в этом банке, в том числе с использованием платежного инструмента, эмитированного данным банком;

осуществление замены карточки при определенных условиях в рамках действующего договора в связи с компрометацией карточки;

предоставление услуги по подключению и доступу к системе дистанционного банковского обслуживания банка, в котором у клиента открыт текущий (расчетный) банковский счет.

Также вводится ограничение размера вознаграждения (платы), взимаемого за оказание физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) следующих услуг:

зачисление на счета клиентов денежных средств в белорусских рублях – до 1,5 процента от суммы зачисления, но не более пяти базовых величин;

прием наличной иностранной валюты на инкассо, замена (обмен) поврежденной иностранной валюты – не более 5 процентов от суммы;

предоставление справок на государственном языке Республики Беларусь (за исключением справок, содержащих информацию об остатке денежных средств на счете по учету вкладов (депозитов)) о наличии банковских счетов, вкладов (депозитов) в банке, о закрытых банковских счетах – не более 0,5 размера базовой величины, если их предоставление без взимания вознаграждения (платы) не установлено законодательством.

Принятое решение вступает в силу с 15 января 2026 г. и будет способствовать снижению финансовой нагрузки на клиентов банков, формированию единых прозрачных правил банковского обслуживания.