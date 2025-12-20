«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ОАО «Технобанк» до уровня byBBB- по национальной шкале Республики Беларусь и изменил прогноз по рейтингу на стабильный.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка с учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации рейтинг кредитоспособности ОАО «Технобанк» подтвержден на уровне ruB, прогноз по рейтингу изменен на стабильный.

Ранее у Банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне byBB+ с развивающимся прогнозом по национальной шкале Республики Беларусь и ruB с развивающимся прогнозом по национальной шкале Российской Федерации.