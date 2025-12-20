ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ЭКСПЕРТ РА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ТЕХНОБАНКА


12:07 22.12.2025

«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ОАО «Технобанк» до уровня byBBB- по национальной шкале Республики Беларусь и изменил прогноз по рейтингу на стабильный.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка с учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации рейтинг кредитоспособности ОАО «Технобанк» подтвержден на уровне ruB, прогноз по рейтингу изменен на стабильный.

Ранее у Банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне byBB+ с развивающимся прогнозом по национальной шкале Республики Беларусь и ruB с развивающимся прогнозом по национальной шкале Российской Федерации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
валюта курс
EUR 3.4448
USD 2.9419
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9419 -0.0197
RUB 3.6632 +0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4320 3.4440
USD 2.9310 2.9420
RUB 3.6520 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1710
EUR/RUB 93.6000 94.1000
USD/RUB 79.9000 80.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
