|22.12.2025
Банковские новости РБ
РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ЭКСПЕРТ РА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ТЕХНОБАНКА
12:07 22.12.2025
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ОАО «Технобанк» до уровня byBBB- по национальной шкале Республики Беларусь и изменил прогноз по рейтингу на стабильный.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка с учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации рейтинг кредитоспособности ОАО «Технобанк» подтвержден на уровне ruB, прогноз по рейтингу изменен на стабильный.
Ранее у Банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне byBB+ с развивающимся прогнозом по национальной шкале Республики Беларусь и ruB с развивающимся прогнозом по национальной шкале Российской Федерации.
