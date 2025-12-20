ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПЕРВЫМ РЕАЛИЗОВАЛ СЕРВИС ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПО QR-КОДУ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ БАНКА


09:43 22.12.2025

Белагропромбанк первым запустил сервис оплаты товаров и услуг по QR-коду в мобильном приложении банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, данный проект реализуется в Беларуси под эгидой Национального банка Республики Беларусь и используется для проведения внутристрановых мгновенных платежей клиентов – физических лиц в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сервис позволяет мгновенно проводить операции с использованием мобильного приложения Белагропромбанка с текущего счета физического лица на счет организаций торговли и сервиса, при оплате товаров и услуг. Выручка по операции зачисляется на текущий (расчетный) банковский счет юридического лица или индивидуального предпринимателя сразу после совершения оплаты.

«В настоящее время мы проводим первые реальные платежи в рамках реализации пилотного проекта Национального банка Республики Беларусь по осуществлению оплаты товаров и услуг по QR-коду. Для того чтобы совершить такой платеж, необходимо быть пользователем мобильного приложения Белагропромбанка и иметь текущий расчетный счет в нашем банке. Такой счет можно открыть в мобильном приложении. Если у вас его еще нет, система подскажет это и направит на путь открытия такого счета в мобильном приложении. Пополнить счет просто – переводом с карточки либо по ЕРИПу. Для совершения оплаты необходимо навести камеру смартфона на QR-код, размещенный на терминале. После сканирования на экране вашего мобильного приложения отражаются детали совершенной операции вместе с суммой. Вы их проверяете и оплачиваете покупку, подтверждая на телефоне. После подтверждения оплаты отражается информация об ее успешности, формируется кассовый чек и в мобильном приложении. Оплата моментально поступает на счет продавца», – пояснил директор Департамента эквайринга и платежной инфраструктуры ОАО «Белагропромбанк» Валерий Симонов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
валюта курс
EUR 3.4448
USD 2.9419
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9419 -0.0197
RUB 3.6632 +0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4320 3.4440
USD 2.9310 2.9420
RUB 3.6520 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1710
EUR/RUB 93.6000 94.1000
USD/RUB 79.9000 80.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте