Белагропромбанк первым запустил сервис оплаты товаров и услуг по QR-коду в мобильном приложении банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, данный проект реализуется в Беларуси под эгидой Национального банка Республики Беларусь и используется для проведения внутристрановых мгновенных платежей клиентов – физических лиц в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сервис позволяет мгновенно проводить операции с использованием мобильного приложения Белагропромбанка с текущего счета физического лица на счет организаций торговли и сервиса, при оплате товаров и услуг. Выручка по операции зачисляется на текущий (расчетный) банковский счет юридического лица или индивидуального предпринимателя сразу после совершения оплаты.

«В настоящее время мы проводим первые реальные платежи в рамках реализации пилотного проекта Национального банка Республики Беларусь по осуществлению оплаты товаров и услуг по QR-коду. Для того чтобы совершить такой платеж, необходимо быть пользователем мобильного приложения Белагропромбанка и иметь текущий расчетный счет в нашем банке. Такой счет можно открыть в мобильном приложении. Если у вас его еще нет, система подскажет это и направит на путь открытия такого счета в мобильном приложении. Пополнить счет просто – переводом с карточки либо по ЕРИПу. Для совершения оплаты необходимо навести камеру смартфона на QR-код, размещенный на терминале. После сканирования на экране вашего мобильного приложения отражаются детали совершенной операции вместе с суммой. Вы их проверяете и оплачиваете покупку, подтверждая на телефоне. После подтверждения оплаты отражается информация об ее успешности, формируется кассовый чек и в мобильном приложении. Оплата моментально поступает на счет продавца», – пояснил директор Департамента эквайринга и платежной инфраструктуры ОАО «Белагропромбанк» Валерий Симонов.