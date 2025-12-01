В Минске прошла церемония награждения IV Республиканского конкурса на соискание премии за достижения в области цифровизации и цифровой трансформации «Лидеры цифровой экономики – 2025». По ее итогам Беларусбанк получил 5 наград.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, присуждено пять первых мест в следующих номинациях:

«Компания года» — номинация в области цифровизации процессов и цифровой трансформации производственной деятельности;

«Программный продукт года» — система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц - Интернет-банк и мобильное приложение M-Business Belarusbank;

«Программно-аппаратный продукт года» — АИС «Корпоративное хранилище данных»;

«Программный продукт года, новые разработки» — ПК «Клиент-банк (WEB)» для обслуживания счетов Лоро и Ностро (система обмена финансовыми сообщениями, аналог SWIFT);

«Реализованный проект года по цифровой трансформации процессов организации» — открытые платежные API.

Награды банка на торжественной церемонии получил заместитель председателя правления банка Сергей Мельник. Руководитель отметил, что Беларусбанк впервые участвует в данном конкурсе. Положительная оценка независимого профессионального жюри проектов банка станет стимулом для дальнейшего совершенствования и развития.

«Для нас цифровая трансформация — это не просто модернизация процессов, а глубокое изменение подхода к сервису, эффективности и взаимодействию с клиентами, — подчеркнул Сергей Мельник. — Эта награда — признание того, что мы создаём экосистему будущего: гибкую, технологичную и ориентированную на людей. Спасибо команде, партнёрам и клиентам. Мы продолжим двигаться вперед, чтобы инновации оставались нашей нормой, а качество и удобство — нашей визитной карточкой».

Также в рамках церемонии награждения представители банка рассказали о своих продуктах, отмеченных в номинациях конкурса, их инновационной стороне и важности в масштабах всей финансовой отрасли страны.

Например, одну из высших оценок экспертного совета получила система дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, что еще раз подчеркивает возможности банка создавать комплексные инструменты, органично вписывающиеся в повседневные процессы бизнеса клиентов.

Помимо того, что система дистанционного банковского обслуживания юридических лиц охватывает весь клиентский путь — от авторизации и первого взаимодействия до оформления и удобного использования банковских продуктов в повседневной жизни, программный комплекс Беларусбанка предоставляет ряд уникальных возможностей на рынке платежных услуг: омниканальность, интеграция с сервисом проверки контрагентов, прием выручки по QR-коду, автоматическое создание зарплатных списков, онлайн выпуск виртуальных корпоративных карт.

Практика применения убедительно доказала, насколько наше приложение оказалось востребованным и эффективным для решения конкретных задач – уже сегодня банк обслуживает десятки тысяч клиентов, совершающих сотни тысяч платежей.

«Будьте клиентами Беларусбанка, тогда в вашей повседневной жизни инновации станут привычными инструментами, внедряемыми крупнейшим банком страны на постоянной основе с заботой о вас и вашем комфорте», — такой простой совет сформулировал заместитель председателя правления банка.

Конкурс «Лидеры цифровой экономики – 2025» проводится при поддержке Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, кафедры цифровых систем и технологий Института бизнеса БГУ, Центра информационных технологий БГУ, кафедры телекоммуникаций и информационных технологий БГУ, кафедры организации производства и экономики недвижимости Белорусского государственного технологического университета и ряда других экспертных организаций.