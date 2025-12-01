ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБКРЕДИТА В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИИ UP ONLINE


12:46 20.12.2025

Банк БелВЭБ расширил условия предоставления потребительского кредита в веб-приложении UP Online.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты в несколько кликов могут оформить кредит на сумму до 50 000 рублей сроком до 7 лет.

Все этапы оформления (от подачи заявки до подписания договора) осуществляются в дистанционном формате со смартфона или компьютера. Достаточно заполнить анкету в приложении, указав среднемесячный доход за последние три месяца. Справки о доходах предоставлять не нужно.

Новый продукт ориентирован на потребности клиентов, заинтересованных в оперативном получении финансовых средств: предварительное решение по заявке принимается в течение 5 минут.

Процентная ставка зависит от срока кредитования и составляет от 15,9% до 19,1% годовых. Все это можно выбрать в веб-приложении UP Online и скорректировать на этапе оформления заявки: клиент сразу видит сумму, срок и ставку.

Как получить кредит в 5 шагов:

1. Авторизация в системе UP Online.

2. Переход в раздел «Оформить новый продукт».

3. Выбор опции «Потребительский кредит» и указание желаемой суммы и срока.

4. Прохождение процедуры идентификации (через МСИ или в сервисном офисе).

5. Подписание кредитного договора в электронном виде.

Зачисление денежных средств осуществляется на следующий рабочий день, но не ранее чем через 24 часа после подписания договора. Уведомление о зачислении приходит по SMS.

Запуск нового онлайн-кредита — часть стратегии Банка БелВЭБ по цифровой трансформации и созданию экосистемы финансовых решений, встроенных в повседневную жизнь клиентов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
валюта курс
EUR 3.4448
USD 2.9419
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9419 -0.0197
RUB 3.6632 +0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4370 3.4450
USD 2.9350 2.9430
RUB 3.6520 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 20.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 94.0000 94.3000
USD/RUB 80.1000 80.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте