Банк БелВЭБ расширил условия предоставления потребительского кредита в веб-приложении UP Online.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты в несколько кликов могут оформить кредит на сумму до 50 000 рублей сроком до 7 лет.

Все этапы оформления (от подачи заявки до подписания договора) осуществляются в дистанционном формате со смартфона или компьютера. Достаточно заполнить анкету в приложении, указав среднемесячный доход за последние три месяца. Справки о доходах предоставлять не нужно.

Новый продукт ориентирован на потребности клиентов, заинтересованных в оперативном получении финансовых средств: предварительное решение по заявке принимается в течение 5 минут.

Процентная ставка зависит от срока кредитования и составляет от 15,9% до 19,1% годовых. Все это можно выбрать в веб-приложении UP Online и скорректировать на этапе оформления заявки: клиент сразу видит сумму, срок и ставку.

Как получить кредит в 5 шагов:

1. Авторизация в системе UP Online.

2. Переход в раздел «Оформить новый продукт».

3. Выбор опции «Потребительский кредит» и указание желаемой суммы и срока.

4. Прохождение процедуры идентификации (через МСИ или в сервисном офисе).

5. Подписание кредитного договора в электронном виде.

Зачисление денежных средств осуществляется на следующий рабочий день, но не ранее чем через 24 часа после подписания договора. Уведомление о зачислении приходит по SMS.

Запуск нового онлайн-кредита — часть стратегии Банка БелВЭБ по цифровой трансформации и созданию экосистемы финансовых решений, встроенных в повседневную жизнь клиентов.