СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕКРАЩАЕТ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КАРТ VISA И MASTERCARD

10:00 20.12.2025 Сбер Банк (Беларусь) с 01.01.2026 прекращает продление карт Visa и Mastercard. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить новую карту платёжной системы «Белкарт» можно в СберБанк Онлайн, в Центре клиентской поддержки, обратившись по телефону +375 (44/29/25) 5-148-148, или в подразделении Банка.