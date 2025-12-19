|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕКРАЩАЕТ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КАРТ VISA И MASTERCARD
10:00 20.12.2025
Сбер Банк (Беларусь) с 01.01.2026 прекращает продление карт Visa и Mastercard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить новую карту платёжной системы «Белкарт» можно в СберБанк Онлайн, в Центре клиентской поддержки, обратившись по телефону +375 (44/29/25) 5-148-148, или в подразделении Банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2025
Курсы в банках
на 20.12.2025
Конвертация в банках
на 20.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте