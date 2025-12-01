ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


МТБАНК ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ ВСЕГО ЗА 2 ЧАСА


14:33 19.12.2025

Клиенты МТБанка с декабря могут оставить заявку на ипотеку онлайн прямо на сайте банка и получить предварительное решение по кредитам без поручителей, минуя визит в офис.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый сервис делает процесс кредитования недвижимости максимально удобным и быстрым.

Запуск онлайн кредитования недвижимости – шаг к цифровому комфорту: путь от заполнения анкеты до получения ответа составляет всего несколько шагов.

Чтобы подать заявку, необходимо на сайте МТБанка заполнить анкету с основными персональными данными, отправить ее и зарегистрироваться в мобильном приложении Moby, если оно ранее не было установлено. В течение суток сотрудник банка свяжется с клиентом для уточнения информации и направит в Moby для подписания согласий. Заявка поступит на рассмотрение.

Решение о предоставлении ипотеки придет в SMS в течение двух часов, если анкета подана в будние дни с 9:00 до 16:00. Если в другое время – ответ будет направлен в ближайший рабочий день.

При положительном решении клиента пригласят в офис для подписания договора. При себе необходимо иметь оригиналы документов, подтверждающих доходы, удостоверяющих личность, а также зарегистрированный договор на покупку/строительство недвижимости.

МТБанк предлагает кредиты как на покупку готового жилья от застройщиков, так и на долевое строительство. Срок предоставления кредита – до 20 лет, а в партнерских программах – до 30 лет.

Подробнее о кредитовании недвижимости для клиентов МТБанка – здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2025
валюта курс
EUR 3.4685
USD 2.9616
RUB 3.6558
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4650 -0
USD 2.9616 +0.0168
RUB 3.6558 -0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4500
USD 2.9400 2.9480
RUB 3.6710 3.6795
подробнее

Конвертация в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1730
EUR/RUB 93.8500 94.0500
USD/RUB 80.0000 80.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте