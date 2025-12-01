Клиенты МТБанка с декабря могут оставить заявку на ипотеку онлайн прямо на сайте банка и получить предварительное решение по кредитам без поручителей, минуя визит в офис.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый сервис делает процесс кредитования недвижимости максимально удобным и быстрым.

Запуск онлайн кредитования недвижимости – шаг к цифровому комфорту: путь от заполнения анкеты до получения ответа составляет всего несколько шагов.

Чтобы подать заявку, необходимо на сайте МТБанка заполнить анкету с основными персональными данными, отправить ее и зарегистрироваться в мобильном приложении Moby, если оно ранее не было установлено. В течение суток сотрудник банка свяжется с клиентом для уточнения информации и направит в Moby для подписания согласий. Заявка поступит на рассмотрение.

Решение о предоставлении ипотеки придет в SMS в течение двух часов, если анкета подана в будние дни с 9:00 до 16:00. Если в другое время – ответ будет направлен в ближайший рабочий день.

При положительном решении клиента пригласят в офис для подписания договора. При себе необходимо иметь оригиналы документов, подтверждающих доходы, удостоверяющих личность, а также зарегистрированный договор на покупку/строительство недвижимости.

МТБанк предлагает кредиты как на покупку готового жилья от застройщиков, так и на долевое строительство. Срок предоставления кредита – до 20 лет, а в партнерских программах – до 30 лет.

