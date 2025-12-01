|О компании
|19.12.2025
Банковские новости РБ
ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСТИЛ УСТРОЙСТВО САМОИНКАССАЦИИ В МИНСКЕ
11:50 19.12.2025
Теперь клиенты ОАО «Паритетбанк», юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых открыт текущий (расчётный) счёт, могут сдавать выручку круглосуточно через автоматическую депозитную машину (АДМ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, АДМ – устройство самоинкассации, которое позволяет вносить денежные средства для зачисления на свой текущий (расчётный) счёт в Паритетбанке круглосуточно без посещения кассы банка.
Устройство расположено в головном офисе Паритетбанка по адресу г. Минск, ул. Киселева, д. 61а (для доступа в помещение необходимо приложить к считывателю карту любого банка Республики Беларусь).
Самоинкассация – это удобно:
круглосуточный приём выручки с онлайн-зачислением на счёт;
экономия времени на обслуживании в кассе;
минимизация рисков, связанных с хранением наличности;
без заключения дополнительного договора.
Откройте текущий (расчётный) счёт для бизнеса онлайн, подключите подходящий пакет обслуживания и пользуйтесь услугой.
Выручку также можно сдавать во всех отделениях РУП «Белпочта» и банкоматах банка.
