ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ПАРИТЕТБАНК С 19 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В BYN ДЛЯ ФИЗЛИЦ


12:02 18.12.2025

ОАО «Паритетбанк» с 19 декабря изменяет размер процентных ставок по новым вкладам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 19.12.2025г. изменения касаются следующих депозитов:

Безотзывные вклады «Стабильный доход в BYN»:

срок размещения 35 дней – 6,00% годовых;

срок размещения 390 дней – 14,40% годовых;

срок размещения 450 дней – 15,00% годовых;

срок размещения 1110 дней – 15,00% годовых.

Безотзывные онлайн-вклады «Безотзывный Online в BYN»:

срок размещения 35 дней – 6,10% годовых;

срок размещения 390 дней – 14,50% годовых;

срок размещения 450 дней – 15,10% годовых;

срок размещения 1110 дней – 15,10% годовых.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2025
валюта курс
EUR 3.4517
USD 2.9448
RUB 3.6797
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9448 -0.0029
RUB 3.6797 -0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4460 3.4540
USD 2.9410 2.9480
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 93.7500 94.0500
USD/RUB 79.9000 80.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте