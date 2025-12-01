Банковские новости РБ

ПАРИТЕТБАНК С 19 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В BYN ДЛЯ ФИЗЛИЦ

12:02 18.12.2025 ОАО «Паритетбанк» с 19 декабря изменяет размер процентных ставок по новым вкладам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 19.12.2025г. изменения касаются следующих депозитов: Безотзывные вклады «Стабильный доход в BYN»: срок размещения 35 дней – 6,00% годовых; срок размещения 390 дней – 14,40% годовых; срок размещения 450 дней – 15,00% годовых; срок размещения 1110 дней – 15,00% годовых. Безотзывные онлайн-вклады «Безотзывный Online в BYN»: срок размещения 35 дней – 6,10% годовых; срок размещения 390 дней – 14,50% годовых; срок размещения 450 дней – 15,10% годовых; срок размещения 1110 дней – 15,10% годовых.