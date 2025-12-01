|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ ФИЗЛИЦ
09:09 18.12.2025
В целях повышения безопасности использования платежных инструментов и предотвращения случаев мошенничества, Банк БелВЭБ с 19 декабря 2025 года вводит ограничения по операциям снятия наличных денежных средств бесконтактным способом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ограничения распространяются на операции снятия наличных денежных средств по карточкам Банка с использованием технологии NFC (Near Field Communication), в том числе при использовании цифровых копий карт (токенов) в платежных сервисах (Белкарт Pay, др.), в банкоматах Банка БелВЭБ и других банков.
Размер ограничений (лимит) в одни сутки в зависимости от валюты счета составляет:
- на территории Республики Беларусь: 1000 BYN / 300 USD / 300 EUR;
- за пределами Республики Беларусь: 500 BYN / 150 USD / 150 EUR.
Данные лимиты не подлежат изменению по инициативе клиента.
Обращаем внимание, что лимиты по снятию наличных денежных средств контактным способом (через помещение карточки в картоприемник банкомата) сохраняются без изменений. Их можно изменить как в любом сервисном офисе банка, так и самостоятельно в веб-приложении UP Online или мобильном приложении UP. Ознакомится с типовыми лимитами совершения операций по карточке можно на сайте Банка в разделе «Карты» - «Документы».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2025
Курсы в банках
на 18.12.2025
Конвертация в банках
на 18.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте