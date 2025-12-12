Банк БелВЭБ расширяет линейку цифровых продуктов и с 11 декабря предлагает новый потребительский кредит, который можно полностью оформить в веб-приложении UP Online. Для клиентов, предпочитающих личное общение, получение кредита также доступно в сервисных офисах банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма кредита составляет до 10 тыс. рублей, срок — до 3 лет. Процентная ставка — от 15,9% до 19,1% годовых, в зависимости от срока кредитования.

Оформление кредита занимает всего несколько минут. Достаточно заполнить анкету в приложении, указав среднемесячный доход за последние три месяца. Справки о доходах предоставлять не нужно.

После одобрения заявки и подписания кредитного договора в UP Online деньги становятся доступны на следующий рабочий день, но не ранее чем через 24 часа.

Кредит могут оформить граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства при наличии регистрации, вида на жительство, стабильного дохода и стажа от трех месяцев. Возрастные ограничения: от 21 до 63 лет для женщин и от 24 до 67 лет - для мужчин.

Запуск нового онлайн-кредита — часть стратегии Банка БелВЭБ по цифровой трансформации и созданию экосистемы финансовых решений, встроенных в повседневную жизнь клиентов.