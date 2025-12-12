Для повышения надежности и качества услуг Беларусбанк проводит масштабное обновление программного обеспечения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, во время плановых технологических работ обслуживание будет осуществляться в соответствии с сокращенным перечнем операций.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С 22 декабря по 29 декабря (до 15:00) не будут доступны:

оформление персонализированных (с нанесением информации о держателе) платежных карточек в отделениях (включая операционные службы), приложении M-Belarusbank, Интернет-банкинге, на сайте банка и посредством Контакт-центра банка;

выпуск дубликатов и перевыпуск платежных карточек, включая кредитные.

Основные работы будут проводиться в период с 24 декабря по 29 декабря (до 15:00). Так, с 24 декабря будут недоступны следующие операции:

с 14:00:

оформление заявок на выдачу кредитов (овердрафтов) в отделениях, ипотечных офисах, приложении M-Belarusbank, Интернет-банкинге, на сайте банка;

заключение кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним, договоров обеспечения возврата кредитов в отделениях, ипотечных офисах, приложении M-Belarusbank, Интернет-банкинге, на сайте банка;

оформление и прием заявлений по вопросам сопровождения кредита, выдача справок в отделениях, ипотечных офисах, приложении M-Belarusbank, Интернет-банкинге, инфокиосках;

с 15:30 — перечисление денежных средств по кредитным договорам;

с 17:30:

операции по вкладным и текущим счетам (открытие, закрытие, пополнение, снятие, зачисление, списание средств и другие) в отделениях, приложении M-Belarusbank, Интернет-банкинге, в банкоматах и инфокиосках банка. Операции по вкладным счетам не совершаются также в РУП «Белпочта».

До указанного времени получение пенсий и совершение иных операций по счетам доступны без ограничений;

прием заявлений о перечислении пенсий (пособий) в отделениях банка;

операции по счетам, доступ к которым обеспечивается с использованием платежных карточек (пополнение, снятие средств и другие) в отделениях банка, приложении M-Belarusbank и Интернет-банкинге, в банкоматах и инфокиосках банка;

оформление всех платежных карточек в отделениях, приложении M-Belarusbank, Интернет-банкинге, на сайте банка и посредством Контакт-центра банка, РУП «Белпочта»;

выдача карточек, включая кредитные и задержанные, в отделениях банка;

снятие и установление лимитов по платежным карточкам в Контакт-центре и отделениях банка.

При необходимости снятия/установления лимитов обратитесь до 17:30 24 декабря к специалистам:

по карточкам Клуба «Бархат» – в отделение банка.

Напоминаем, по умолчанию по карточкам Клуба «Бархат» установлены лимиты: в день 600 бел. руб. на переводы, оплату в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах, а также 600 бел. руб. на снятие наличных средств по бесконтактной технологии;

по иным карточкам – по тел. 147 Контакт-центра или в отделение банка.

Напоминаем, по умолчанию установлены лимиты: в день 3 000 бел. руб. на переводы, оплату в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах, а также 1 000 бел. руб. на снятие наличных средств по бесконтактной технологии.

блокировка и разблокировка платежных карточек, генерация ПИН-кода, подключение/отключение SMS-оповещения в отделениях банка;

оформление заявлений о возникновении спорных ситуаций при совершении операций с использованием платежных карточек банка в отделениях банка (в Контакт-центре банка оформить заявление возможно до 18:00 26.12.2025);

операции через ЕРИП по услугам Беларусбанка (пополнение текущих счетов, вкладов и иные) в отделениях банка, приложении M-Belarusbank, Интернет-банкинге, инфокиосках и банкоматах банка, а также в каналах других банков, РУП «Белпочта»;

переводы через систему мгновенных платежей в приложении M-Belarusbank, Интернет-банкинге;

депозитные сейфы в отделениях;

сервисы МСИ при регистрации в Интернет-банкинге;

оплата кредитов в отделениях, приложении M-Belarusbank, интернет-банкинге, инфокиосках, банкоматах Cash Recycling.

Оплата кредитов через ЕРИП не будет доступна с 24 декабря (17:30) по 07 января 2026.

27 декабря (01:00-10:00) и 28 декабря (01:00-10:00):

возможен перерыв в работе платежных карточек банка и сервисов с их использованием в Беларуси и за рубежом, а также карточек других банков в банкоматах, инфокиосках банка, приложении M-Belarusbank и на сайте Беларусбанка.

При необходимости проведения расчетов рекомендуем в этот период иметь при себе наличные денежные средства.

Обращаем внимание, что в период проведения технологических работ, кроме 27 (01:00-10:00) и 28 декабря (01:00-10:00), будут доступны основные операции по платежным карточкам: оплата покупок, переводы с карты на карту, снятие наличных средств, просмотр баланса по карточке, а также оплата в ЕРИПе (кроме услуг Беларусбанка).

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Формирование и направление списков на зачисление денежных средств в рамках договоров на зарплатное обслуживание 24 декабря будет осуществляться до 14:00.

С 22 декабря по 24 декабря оформление персонализированных корпоративных карточек будет недоступно.

При этом оформление неперсонализированных карточек, имеющихся в учреждениях банка, будет доступно до 18:00 24.12.2025.

27 декабря (01:00-10:00) и 28 декабря (01:00-10:00) возможен перерыв в совершении операций с использованием карточек банка и карточек других банков в организациях, находящихся на эквайринговом обслуживании в банке, а также возможен перерыв в работе корпоративных платежных карточек банка и сервисов с их использованием в Беларуси и за рубежом.

Зачисление выручки корпоративных клиентов по операциям, совершенным в период с 24 декабря до 27 декабря, т.е. до перехода на новое программное обеспечение, будет осуществлено 29 декабря.

Зачисление выручки корпоративных клиентов по операциям, совершенным 27 декабря и 28 декабря с использованием платежных карточек на новом программном обеспечении будет осуществлено 30 декабря.

Урегулирование расхождений (отмена или принятие в обработку операций с использованием платежных карточек), совершенных в организациях, находящихся на эквайринговом обслуживании в банке, по операциям, совершенным до перехода на новое программное обеспечение, будут доступны по запросам, направленным в банк не позднее 24 декабря до 15:30.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА

С 18 по 23 декабря ряд отделений Беларусбанка работает по продленному режиму с полным перечнем услуг;

с 22 по 24 декабря — в штатном режиме;

24 декабря — предпраздничный рабочий день;

с 25 по 28 декабря — выходные дни, работают отдельные подразделения (отделения, обменные пункты), в которых осуществляется прием платежей, валютно-обменные и страховые операции, выдача наличных средств по платежным карточкам.

с 25 по 28 декабря — выходные дни в Ипотечных офисах областных управлений;

25 и 28 декабря — выходные дни в Ипотечном офисе в Минске;

26 и 27 декабря — Ипотечный офис в Минске работает в режиме консультации и приема заявок на получение ипотечных и льготных кредитов.