Банковские новости РБ


В НАЦБАНКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ


09:04 15.12.2025

Победители ежегодной республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся учреждений общего среднего образования определены по итогам ее финального этапа, который состоялся 12 декабря 2025 г. в Национальном банке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в финале олимпиады первое место заняла Владислава Толочко (гимназия № 41 имени В.Х. Серебряного г. Минска). Победитель награжден дипломом I степени и денежным призом в размере 1 500 белорусских рублей. Диплом II степени и денежный приз в размере 1 250 белорусских рублей – у Александра Ролёнка (средняя школа № 16 г. Полоцка), диплом III степени и денежный приз в размере 1 000 белорусских рублей – у Ивана Казыро (средняя школа № 1 г. Воложина).

Участники заключительного этапа олимпиады, не занявшие призовые места, награждены денежными премиями в размере 350 белорусских рублей и дипломами финалистов. Также денежными премиями в размере 400 белорусских рублей отмечены учителя, подготовившие победителя и призеров.

Олимпиада проходила в сентябре – декабре текущего года. В четырех этапах свои финансовые знания проверили почти 29 тыс. учащихся из 2 354 учреждений общего среднего образования всех регионов страны.

Олимпиада проводится Национальным банком и Министерством образования Республики Беларусь ежегодно с 2014 г. и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. Ее основная цель – популяризация знаний в области финансов, формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов, развитие финансовой культуры молодежи.

Олимпиадные задания направлены на проверку знаний по темам, без которых невозможно разумное финансовое поведение в современном обществе, – планирование личного и семейного бюджета, сбережения и заимствования, цифровой банкинг и безопасность в финансовой сфере, инвестиции, страхование, налоги, расчеты и вычисления, касающиеся финансов.
