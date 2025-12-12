ОАО «БНБ-Банк» 24 декабря 2025 года внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк» в очной форме (г. Минск, пр-т Независимости, 173, БЦ «Футурис» на 18 этаже). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Повестка дня собрания: об объявлении (выплате) дивидендов в ОАО «БНБ-Банк».

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, вы можете проконсультироваться по телефонам Центра клиентского сервиса БНБ-Банка: +375 (17/29/33) 309 7 309 или по короткому номеру 7 309 для всех мобильных операторов, а также по электронной почте: .