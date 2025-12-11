ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ЗАВОЕВАЛО СЕРЕБРО НА КОНКУРСЕ «ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ-2025»


13:24 12.12.2025

Мобильное приложение Белагропромбанка признано одним из лучших цифровых решений страны, завоевав серебро в номинации «Программный продукт года» на национальном конкурсе «Лидеры цифровой экономики – 2025».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, претендентов на победу оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли более 20 ведущих ученых и практиков в области цифровой трансформации.

Высокая награда подтверждает лидерство банка в создании современных и удобных цифровых сервисов для миллионов пользователей. Белагропромбанк не останавливается на достигнутом и продолжает уверенно формировать будущее цифровой экономики Беларуси.

Сегодня мобильное приложение Белагропромбанка – удобный, надежный, защищенный мобильный сервис, в котором легко и комфортно можно совершать любые банковские операции – от оплаты услуг, денежных переводов до оформления любого банковского продукта, покупки валюты и т.д. Мобильное приложение Белагропромбанка – универсальный инструмент для управления личными финансами, которые находятся под вашим контролем в режиме 24/7.

Напомним, что недавно мобильное приложение банка было обновлено: оно стало более наглядным, удобным и современным. Пользователи получают не только быстрый доступ к операциям, но и возможность настроить приложение по своим предпочтениям – выбрать ключевой продукт (счет, карту, вклад или кредит), расположить ярлыки на главном экране для наиболее часто используемых функций с целью экономии времени и др.

Справочно. Конкурс «Лидеры цифровой экономики» сегодня сохраняет статус независимой профессиональной площадки. Его поддерживают ведущие научные и образовательные центры Беларуси, включая Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, БГУ и БГТУ, что гарантирует высокий уровень и объективность оценки. В этом году на рассмотрение жюри было представлено около 40 продуктов, проектов и решений. Эксперты не только изучали документы, но и лично посетили несколько компаний-участниц для глубокого анализа разработок.
