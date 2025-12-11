|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ТЕХНОБАНКА ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПОСЕЩЕНИЕ
10:18 12.12.2025
Услуга предварительной записи на посещение отделений Технобанка теперь доступна не только в Минске, но и в регионах – в отделениях Гомеля, Могилева и Витебска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с помощью онлайн-записи можно: выбрать удобное время визита; сократить ожидание в очереди; получить качественное обслуживание без лишних задержек.
Записаться онлайн можно на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
Курсы в банках
на 12.12.2025
Конвертация в банках
на 12.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе