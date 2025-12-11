Услуга предварительной записи на посещение отделений Технобанка теперь доступна не только в Минске, но и в регионах – в отделениях Гомеля, Могилева и Витебска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с помощью онлайн-записи можно: выбрать удобное время визита; сократить ожидание в очереди; получить качественное обслуживание без лишних задержек.

Записаться онлайн можно на сайте банка.