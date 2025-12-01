В Банке БелВЭБ на услугу «Свободный платеж» действует единый тариф— всего 2 рубля за платеж в любой банк Беларуси на любую сумму от 1 до 100 000 рублей. Без сложных расчетов и непредсказуемых комиссий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это удобно для оплаты услуг или покупок напрямую на счет организации, перевода денег друзьям и близким, расчетов с партнерами и регулярных платежей по договорам или аренде.