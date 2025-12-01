|О компании
|11.12.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ НА УСЛУГУ «СВОБОДНЫЙ ПЛАТЕЖ» ДЕЙСТВУЕТ ЕДИНЫЙ ТАРИФ - 2 РУБЛЯ
14:36 11.12.2025
В Банке БелВЭБ на услугу «Свободный платеж» действует единый тариф— всего 2 рубля за платеж в любой банк Беларуси на любую сумму от 1 до 100 000 рублей. Без сложных расчетов и непредсказуемых комиссий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это удобно для оплаты услуг или покупок напрямую на счет организации, перевода денег друзьям и близким, расчетов с партнерами и регулярных платежей по договорам или аренде.
