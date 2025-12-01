ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


В БАНКЕ БЕЛВЭБ НА УСЛУГУ «СВОБОДНЫЙ ПЛАТЕЖ» ДЕЙСТВУЕТ ЕДИНЫЙ ТАРИФ - 2 РУБЛЯ


14:36 11.12.2025

В Банке БелВЭБ на услугу «Свободный платеж» действует единый тариф— всего 2 рубля за платеж в любой банк Беларуси на любую сумму от 1 до 100 000 рублей. Без сложных расчетов и непредсказуемых комиссий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это удобно для оплаты услуг или покупок напрямую на счет организации, перевода денег друзьям и близким, расчетов с партнерами и регулярных платежей по договорам или аренде.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
валюта курс
EUR 3.4335
USD 2.9341
RUB 3.7203
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9341 +0.0326
RUB 3.7203 -0.0321
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4390
USD 2.9360 2.9380
RUB 3.6900 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1705 1.1730
EUR/RUB 92.6000 93.0000
USD/RUB 79.1000 79.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line