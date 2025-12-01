ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРОДЛЕВАЕТ ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА»


16:44 10.12.2025

Банк БелВЭБ изменяет график предоставления услуги «Безопасная сделка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь воспользоваться сервисом можно до 19:00 в сервисных офисах банка. Ранее услуга оказывалась до 17:00 (в пятницу – до 16.00).

Клиентам не нужно отпрашиваться с работы — оформление сделки стало удобнее.

Обращаем внимание, что воспользоваться услугой можно только по предварительной записи, оформить которую можно через контакт-центр банка или при личном визите в сервисный офис.

Для оформления «Безопасной сделки» необходимо заранее предоставить следующую информацию:

- офис обращения;

- сумма сделки;

- валюта;

- дата и время визита.

Услуга «Безопасная сделка» была запущена Банком БелВЭБ в июне 2025 года и предназначена для обеспечения надежных и прозрачных валютно-обменных операций при заключении сделок купли-продажи, таких как покупка недвижимости или автотранспорта.

Как работает сервис

1.Покупатель и Продавец обращаются в офис Банка. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и договор купли-продажи, в котором указана сумма сделки.

2.Покупателю и Продавцу открывают по два счета в Банке: в белорусских рублях и валюте сделки.

3.Банком производится проверка подлинности банкнот.

4.Покупатель вносит наличную иностранную валюту на свой текущий счет в валюте сделки.

5.Покупатель осуществляет обмен валюты на белорусские рубли в рамках своих счетов по индивидуальному курсу.

6.Покупатель осуществляет перевод денежных средств со своего счета в белорусских рублях на счет продавца в белорусских рублях.

7.Продавец в рамках своих счетов приобретает иностранную валюту по индивидуальному курсу.

8.Выдача наличной иностранной валюты Продавцу. Осуществляется только купюрами, принятыми от Покупателя.

После завершения сделки продавец может снять наличные, сохранить средства в банковской ячейке, оставить их на счете, разместить в депозит, осуществить межбанковский перевод.

Преимущества «Безопасной сделки»:

• проверка подлинности банкнот и пересчет наличных средств;

• защита от колебаний валютного курса;

• максимально выгодные условия покупки/продажи валюты.
