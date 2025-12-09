|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК С 10 ДЕКАБРЯ УМЕНЬШАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО НЕКОТОРЫМ КРЕДИТАМ
10:23 10.12.2025
ОАО «Белагропромбанк» с 10 декабря увеличивает срок кредитования и уменьшает процентные ставки по отдельным кредитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредитам на приобретение автомобилей/электромобилей увеличен срок кредитования до 10 лет и уменьшен размер процентов до 18,6% и 18,5% соответственно.
По кредиту «Большие возможности» увеличен срок кредитования до 7 лет и уменьшен размер процентов по кредитам, заключаемым с использованием мобильного приложения, до 18,6%.
По кредиту «На раз» увеличен срок кредитования до 4,5 лет и уменьшен размер процентов по кредитам, заключаемым с использованием мобильного приложения, до 18,6%.
Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Физическим лицам», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2025
Курсы в банках
на 10.12.2025
Конвертация в банках
на 10.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе