ОАО «Белагропромбанк» с 10 декабря увеличивает срок кредитования и уменьшает процентные ставки по отдельным кредитам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредитам на приобретение автомобилей/электромобилей увеличен срок кредитования до 10 лет и уменьшен размер процентов до 18,6% и 18,5% соответственно.

По кредиту «Большие возможности» увеличен срок кредитования до 7 лет и уменьшен размер процентов по кредитам, заключаемым с использованием мобильного приложения, до 18,6%.

По кредиту «На раз» увеличен срок кредитования до 4,5 лет и уменьшен размер процентов по кредитам, заключаемым с использованием мобильного приложения, до 18,6%.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Физическим лицам», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.