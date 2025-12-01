ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


МТБАНК ПЕРВЫМ СРЕДИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ ПОЛУЧИЛ РЕЙТИНГ КИТАЙСКОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА


13:16 09.12.2025

МТБанк первым из белорусских банков получил оценку китайского рейтингового агентства China Lianhe Credit Rating Co., Ltd – одного из крупнейших в КНР. Оно присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «А» со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба МТБанка.

Этот результат подтверждает устойчивость финансовых показателей МТБанка и его значимость для экономики Беларуси.

Эксперты агентства отметили, что МТБанк входит в десятку крупнейших банков Беларуси по размеру активов и собственного капитала и играет важную роль в банковской системе страны. В банке эффективно работает система управления и контроля рисков, а филиальная сеть позволяет обслуживать клиентов по всей стране. Объемы депозитных и кредитных операций продолжают расти, рыночная доля банка в этих сегментах благоприятная.

Комплексный анализ, который провело China Lianhe Credit Rating Co., Ltd., показал, что инвестиции МТБанка ведутся в умеренных масштабах и по надежным стратегиям. «Доля депозитов в совокупных обязательствах относительно высока и стабильна. Уровень достаточности капитала банка относительно высок, а рентабельность хорошая», – считают эксперты агентства.

Рейтинговое агентство прогнозирует, что в перспективе МТБанк продолжит задействовать свои сильные стороны и продвигать стратегию цифрового бизнеса. Объемы депозитов и кредитов сохранят рост.

China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. – одно из ведущих рейтинговых агентств Китая, предоставляющее независимые и объективные услуги по оценке кредитоспособности эмитентов как внутри страны, так и за ее пределами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.12.2025
валюта курс
EUR 3.3672
USD 2.8891
RUB 3.7720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3669 +0.006
USD 2.8891 -0.0008
RUB 3.7720 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3740
USD 2.8870 2.8900
RUB 3.7600 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 89.5000 89.8000
USD/RUB 76.7000 76.9000
подробнее