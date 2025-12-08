ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ТЕПЕРЬ 3,9% ГОДОВЫХ В ГРЕЙС-ПЕРИОД: КРЕДИТЫ НА BELGEE В БЕЛАРУСБАНКЕ СТАЛИ ВЫГОДНЕЕ


12:27 09.12.2025

Отечественные автомобили BELGEE моделей X50, X70, X80, S50 С 5 декабря стали еще доступнее: ставка по кредиту в Беларусбанке на их приобретение у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ» составит 3,9% в 36-месячном грейс-периоде, а по его завершении — 16,25% (ставка рефинансирования НБ РБ+6,5%).

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, как и прежде, кредит выдается на 10 лет. Не изменились и предельные размеры кредитования в зависимости от модели: для X50 и X80 максимальный размер кредита с учетом платежеспособности составит 60% стоимости авто. Для BELGEE X70 и S50 — 75% и 100% стоимости соответственно.
