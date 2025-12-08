Банк БелВЭБ с 8 декабря 2025 года снизил ставку по кредиту на приобретение и строительство недвижимости с 17,9% годовых до 16,9% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк финансирует строительство или приобретение жилой недвижимости, дачи, садового домика, гаража (машино-места). Сумма кредита - до 90% от стоимости объекта, в пределах платежеспособности клиента. Кроме того, есть возможность рефинансировать свой действующий кредит на недвижимость, полученный ранее в другом банке.

Кредит можно оформить в любом офисе банка на срок до 20 лет. Банк предлагает гибкий подход к обеспечению: клиент сам выбирает поручительство или залог может предоставить по кредиту.

Также с 8 декабря снижена ставка по потребительскому кредиту на приобретение товаров, работ, услуг отечественного производства на срок от 37 до 60 месяцев.

Таким образом, сейчас процентные ставки составляют: 11,99 % годовых - на срок от 2 до 6 месяцев; 12,75 % годовых - от 7 до 12 месяцев; 14,75 % годовых - от 13 до 36 месяцев; 14,9 % годовых - от 37 до 60 месяцев.

Потребительский кредит на белорусские товары – удобное решение для финансирования ваших покупок, если хотите приобрести качественные товары белорусского производства, но не готовы сразу оплатить всю сумму.

Почему это выгодно?

до 50 000 BYN – на покупку техники, мебели, стройматериалов и других товаров, работ и услуг;

срок до 5 лет – комфортные равные ежемесячные платежи без перегрузки бюджета;

отсрочка погашения кредита до 6 месяцев;

получение кредита за 1 день – минимум документов, без справок и поручителей.

Как это работает?

1. Выбираете товар в любом магазине.

2. Получаете у продавца документы для безналичной оплаты товара с указанием информации о стране-производителе товара.

3. Обращаетесь в офис Банка БелВЭБ с паспортом (видом на жительство, id-картой) и документами на оплату.

4. Получаете товар в магазине и пользуетесь в своё удовольствие

Документы для оплаты могут отсутствовать на момент принятия решения и должны быть предоставлены до выдачи кредита.

Кто может оформить кредит?

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 21 до 70 лет (на дату окончания кредита) при наличии постоянного дохода (стаж от 3 месяцев) и регистрации в Республике Беларусь.

Возможно оформление кредита индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, уплачивающими налог на профессиональный доход.