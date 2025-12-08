ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ЛЕДОВЫЙ КАТОК С БЕСПЛАТНЫМ ВХОДОМ ПО ВТОРНИКАМ


09:23 09.12.2025

На Немиге открыли большой ледовый каток, а на сеанс в 19:00 по вторникам действует бесплатный вход по карточкам Visa Приорбанка. По ним же во все остальные дни угостят горячими напитками и сделают скидку на катание.

Ледовый каток находится у Дворца спорта на Победителей, 4. Площадка вмещает сотни человек и будет работать как в сильный мороз, так и при плюсовой температуре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Приорбанка, каждый вторник в 19.00 на каток можно попасть бесплатно. Для этого надо показать на входе карточку Visa Приорбанка. В остальные дни для их владельцев предусмотрена скидка 10% на входные билеты и прокат коньков, а также приоритетный вход. Дополнительно при оплате карточкой выдают ваучер на бесплатный горячий напиток — его можно получить в любой день.

Рядом с катком установлена праздничная фотозона, а в течение сезона запланированы разные активности с подарками.

«В этом году Приорбанк не просто вернулся на каток на Немиге, но и приглашает на зимние площадки в другие белорусские города. Мы хотим сделать предпраздничные дни еще ярче и веселее, и каток — это прекрасная возможность отдохнуть активно и создать особую атмосферу вместе с близкими», – отмечают в Приорбанке.

Вместе со столичной площадкой катки в партнерстве с Приорбанком заработают в Бресте, Витебске и Гродно.

Ледовый каток в Минске будет работать по 28 февраля на Победителей, 4 ежедневно с 10:00 до 23:45.
