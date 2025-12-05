ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК СНИЖАЕТ ТАРИФЫ ПО МИКРОГАРАНТИЯМ


11:17 08.12.2025

В рамках постоянной поддержки предпринимательства и упрощения доступа к финансовым инструментам Белагропромбанк снижает тарифы по микрогарантиям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь клиенты могут оформить микрогарантии на еще более привлекательных условиях, что позволит им оптимизировать свои расходы и повысить эффективность участия в различных сделках и закупках.

Ключевые преимущества предложения:

Снижение финансовой нагрузки: уменьшенная комиссия банка делает использование микрогарантий более выгодным для широкого круга компаний.

Упрощенный доступ: микрогарантия – это финансовый инструмент, который выдается по упрощенной процедуре и ускоряет процесс получения необходимого обеспечения.

Гибкость в работе с контрагентами: банковская гарантия служит надежным обеспечением выполнения обязательств, что повышает доверие со стороны партнеров и заказчиков.

«Мы понимаем, насколько важна для малого бизнеса возможность быстро и с минимальными затратами получать гарантии для участия в тендерах и обеспечения контрактов, – отметил Директор департамента микро и малого бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Илья Линевич. – Снижение стоимости тарифов по микрогарантиям – это наш шаг навстречу клиентам, направленный на стимулирование деловой активности и помощь в реализации их проектов».

Для оформления микрогарантии или получения подробной консультации об актуальных тарифах и условиях обращайтесь в офисы банка, к своему менеджеру или оставьте заявку, и мы вам перезвоним.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2025
валюта курс
EUR 3.3530
USD 2.8767
RUB 3.7845
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3575 -0.0175
USD 2.8767 -0.019
RUB 3.7845 +0.0218
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3850
USD 2.8800 2.8980
RUB 3.7500 3.7750
подробнее

Конвертация в банках
на 08.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1700
EUR/RUB 89.3000 90.3016
USD/RUB 76.3000 77.3994
подробнее