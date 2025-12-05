|О компании
|08.12.2025
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК СНИЖАЕТ ТАРИФЫ ПО МИКРОГАРАНТИЯМ
11:17 08.12.2025
В рамках постоянной поддержки предпринимательства и упрощения доступа к финансовым инструментам Белагропромбанк снижает тарифы по микрогарантиям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь клиенты могут оформить микрогарантии на еще более привлекательных условиях, что позволит им оптимизировать свои расходы и повысить эффективность участия в различных сделках и закупках.
Ключевые преимущества предложения:
Снижение финансовой нагрузки: уменьшенная комиссия банка делает использование микрогарантий более выгодным для широкого круга компаний.
Упрощенный доступ: микрогарантия – это финансовый инструмент, который выдается по упрощенной процедуре и ускоряет процесс получения необходимого обеспечения.
Гибкость в работе с контрагентами: банковская гарантия служит надежным обеспечением выполнения обязательств, что повышает доверие со стороны партнеров и заказчиков.
«Мы понимаем, насколько важна для малого бизнеса возможность быстро и с минимальными затратами получать гарантии для участия в тендерах и обеспечения контрактов, – отметил Директор департамента микро и малого бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Илья Линевич. – Снижение стоимости тарифов по микрогарантиям – это наш шаг навстречу клиентам, направленный на стимулирование деловой активности и помощь в реализации их проектов».
Для оформления микрогарантии или получения подробной консультации об актуальных тарифах и условиях обращайтесь в офисы банка, к своему менеджеру или оставьте заявку, и мы вам перезвоним.
