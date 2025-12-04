ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ОАО «СБЕР БАНК» 101-ГО, 124-ГО И 126-ГО ВЫПУСКОВ


12:51 05.12.2025

Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто первого, сто двадцать четвертого и сто двадцать шестого выпусков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход:

на двадцать шестой процентный период по облигациям ОАО «Сбер Банк» 101 выпуска (с 02.01.2026 по 01.04.2026) в размере СР-1,95;

на седьмой процентный период по облигациям ОАО «Сбер Банк» 124 выпуска (с 05.01.2026 по 04.04.2026), в размере СР-1,95;.

на пятый - восьмой процентные периоды по облигациям ОАО «Сбер Банк» 126 выпуска (с 21.12.2025 по 20.12.2026) в размере СР+0,75.
