|05.12.2025
Банковские новости РБ
УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ОАО «СБЕР БАНК» 101-ГО, 124-ГО И 126-ГО ВЫПУСКОВ
12:51 05.12.2025
Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто первого, сто двадцать четвертого и сто двадцать шестого выпусков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход:
на двадцать шестой процентный период по облигациям ОАО «Сбер Банк» 101 выпуска (с 02.01.2026 по 01.04.2026) в размере СР-1,95;
на седьмой процентный период по облигациям ОАО «Сбер Банк» 124 выпуска (с 05.01.2026 по 04.04.2026), в размере СР-1,95;.
на пятый - восьмой процентные периоды по облигациям ОАО «Сбер Банк» 126 выпуска (с 21.12.2025 по 20.12.2026) в размере СР+0,75.
