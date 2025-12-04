В Национальном банке 4 декабря 2025 года состоялся финал ежегодного конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, участвовать в конкурсе имели возможность представители всех вузов страны, а также организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования.

Всего на конкурс в 2025 году поступили 92 работы (в 2024 году – 67 работ). В финале авторы 12 лучших научных работ представляли и защищали результаты своих исследований перед членами экспертного совета.

Решением экспертного совета победителем в номинации ”Конкурсные работы студентов“ признана студентка Белорусского государственного университета Татьяна Курига, представившая работу ”Концепция цифрового двойника для физических лиц в структуре платформы цифрового белорусского рубля“.

Второе место получил студент Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета Ян Коба за работу по теме ”Применение гравитационной модели к оценке и прогнозированию торгового потенциала Шанхайской организации сотрудничества“.

Третье место присуждено студентке Белорусского государственного экономического университета Анастасии Соколовой за работу ”Генеративный ИИ как инструмент финансового мошенничества: противодействие через киберграмотность“.

В номинации ”Конкурсные работы магистрантов и аспирантов“ победителем стала магистрантка Белорусского государственного экономического университета Алина Шовкопляс, представившая работу ”Финансовое обеспечение социальной защиты населения в Республике Беларусь: современное состояние и направления совершенствования“.

Второе место – у аспирантки Полесского государственного университета Юлии Олесиюк за работу ”Адаптивная система оценки интеллектуального капитала ВУЗа“.

Третье место присуждено аспирантке Полесского государственного университета Алёне Панюсько за работу по теме ”Теоретические аспекты исследования потенциала сельских территорий“.

Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждены дипломами и денежными премиями от Национального банка: по 1 200 белорусских рублей – победителям в каждой номинации; по 1 000 и 800 белорусских рублей – призерам конкурса, занявшим второе и третье места соответственно. Денежными премиями в размере 300 рублей награждаются финалисты конкурса, не занявшие призовые места.

Конкурс на лучшую работу по экономической тематике проводится с 2014 года Национальным банком при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Целями проведения конкурса являются стимулирование молодых людей к научно-исследовательской деятельности по экономическим дисциплинам и популяризация знаний в области финансов и экономики.