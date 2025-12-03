Беларусбанк по 15 декабря продлил действие предложения по кредитам на недвижимость — сниженной процентной ставки 13,75% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ +4 п.п.) при заключении кредитных договоров на строительство квартир или приобретение жилых помещений (квартир и домов) у застройщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такие условия доступны клиентам при выборе следующих продуктов:

«Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме»;

«Ипотека Экспресс» на приобретение квартиры или дома у застройщиков;

«Время строить» (ГП «Витебский ДСК», ОАО «Могилевский ДСК»);

«На приобретение квартиры или дома у застройщиков».