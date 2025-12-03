|О компании
|04.12.2025
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛИЛ СНИЖЕННУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПО 15 ДЕКАБРЯ
12:00 04.12.2025
Беларусбанк по 15 декабря продлил действие предложения по кредитам на недвижимость — сниженной процентной ставки 13,75% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ +4 п.п.) при заключении кредитных договоров на строительство квартир или приобретение жилых помещений (квартир и домов) у застройщиков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такие условия доступны клиентам при выборе следующих продуктов:
«Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме»;
«Ипотека Экспресс» на приобретение квартиры или дома у застройщиков;
«Время строить» (ГП «Витебский ДСК», ОАО «Могилевский ДСК»);
«На приобретение квартиры или дома у застройщиков».
