БСБ Банк запустил в Беларуси новый формат обслуживания – мгновенные банковские карточки, которые можно приобрести прямо на кассах в сети магазинов «Unistore опт&розница», «Семь пятниц XXL» и АЗС «А-100».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это первый подобный продукт на рынке страны и новый стандарт удобства: теперь клиенту больше не нужно посещать отделение, ждать выпуска карты или оформлять заявку заранее. Достаточно купить карту на кассе, активировать ее через мобильное приложение и сразу начать использование.

Новый продукт – мгновенная неименная банковская карточка Visa Classic Instant в белорусских рублях с дизайном от БСБ Банка в виде плитки шоколада – сочетает в себе привычный функционал международной карты и простоту подключения. Карта подходит для поездок за границу, работает с зарубежными сервисами и терминалами, поддерживает Apple Pay, Swoo Pay, Xiaomi Pay и Samsung Pay. После покупки потребуется несколько действий, чтобы пройти быструю регистрацию в мобильном приложении БСБ Банка, открыть карт-счет и активировать карту. Процесс полностью дистанционный, без ожидания в отделении и заполнения анкет. Такой подход экономит время и позволяет получить доступ к банковским сервисам буквально «здесь и сейчас».

«Мы поставили перед собой задачу убрать любые барьеры между клиентом и банковским продуктом. Карта, которую можно купить на кассах, – это логичный шаг в сторону повсеместного и моментального доступа к финансовым сервисам. БСБ Банк всегда ориентируется на удобство и технологичность, и для нас ценно то, что мы первыми в Беларуси реализовали такой формат выпуска и доставки карты», – отметили в БСБ Банке.

Владельцы карты автоматически получают доступ к сервису по контролю подписок через мобильное приложении БСБ Банка, а также становятся участниками программы лояльности БСБ Банка «Кветка», которая предоставляет манибэк до 12% за покупки и выгодные скидки до 70% у партнеров программы. Таким образом, карта приносит не только удобство и мобильность, но бонусы и привилегии.

Новый продукт отражает стратегию БСБ Банка на развитие сервисов, которые естественно вписываются в повседневную жизнь клиента и не требуют от него дополнительных усилий. Кроме того, карту можно приобрести не только для себя, но для близких людей, которые не могут самостоятельно оформить карту в отделениях Банка. Мгновенная карточка меняет подход к обслуживанию клиентов и задает направление дальнейшей трансформации банковской отрасли.