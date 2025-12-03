Альфа Банк с 2 декабря изменил ставки по отдельным вновь оформляемым вкладам в BYN и CNY.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер ставок по вкладу «Альфа Вклад» (безотзывный) в CNY при размещении на срок 3 и 6 месяцев составит 0,10% годовых.

Ставка по вкладу «Альфа Вклад» (безотзывный) в BYN на срок 36 месяцев после изменения составит 13,00% годовых.

По вкладу Альфа Парус (отзывный) на 18 месяцев при сумме вклада от 100 до 10 000 руб. ставка составит 6%, от 10 000,01 до 100 000 руб. – 6,5%, от 100 000,01 до 2 000 000 – 7%.