Банковские новости РБ


АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ В BYN И CNY


09:24 04.12.2025

Альфа Банк с 2 декабря изменил ставки по отдельным вновь оформляемым вкладам в BYN и CNY.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер ставок по вкладу «Альфа Вклад» (безотзывный) в CNY при размещении на срок 3 и 6 месяцев составит 0,10% годовых.

Ставка по вкладу «Альфа Вклад» (безотзывный) в BYN на срок 36 месяцев после изменения составит 13,00% годовых.

По вкладу Альфа Парус (отзывный) на 18 месяцев при сумме вклада от 100 до 10 000 руб. ставка составит 6%, от 10 000,01 до 100 000 руб. – 6,5%, от 100 000,01 до 2 000 000 – 7%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2025
валюта курс
EUR 3.3875
USD 2.9087
RUB 3.7415
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3850 +0.006
USD 2.9087 +0.009
RUB 3.7415 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.4000
USD 2.9000 2.9070
RUB 3.7350 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 04.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1690
EUR/RUB 90.7000 91.1000
USD/RUB 77.6500 77.9970
подробнее
