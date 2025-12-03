ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


МТБАНК И МТС ПРЕДОСТАВИЛИ ПАКЕТ ВЫГОДНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СВОИХ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ


12:23 03.12.2025

МТБанк и МТС запустили совместную программу, которая объединила банковские и телеком‑продукты в пакет выгодных решений для бизнеса. Клиенты обеих компаний получат бесплатное расчетно-кассовое обслуживание, скидки на ключевые сервисы связи и расчетов, а также доступ к современной инфраструктуре – от терминалов до виртуальной телефонии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, действующие клиенты банка при подключении новой СИМ-карты от МТС получат месяц бесплатной связи для платежного оборудования по услуге «1 Гб + Безлимит до 1 Мбит/с» на тарифе «Телематика». При подключении сервисов «Виртуальная АТС», «Офисная телефония» и «Таргетированная SMS-рассылка» им предоставят скидку 10 % в течение года на эти услуги.

Для корпоративных клиентов МТС программа также открывает новые преимущества, если они станут еще и новыми клиентами МТБанка. Для них предусмотрено бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в банке на тарифных планах «Твой счет» и «Просто счет». При подключении к плану торгового эквайринга «Свой» есть возможность бесплатно получить терминалы в пользование, а при выборе тарифа «Свой.Лайт» – подключить TurboPOS без единовременной платы.

Совместная программа МТБанка и МТС – это понятные условия, реальная экономия и готовые решения для бизнеса, которые помогают компаниям снижать расходы, развиваться быстрее и чувствовать себя увереннее на рынке. Программа будет действовать по 31 марта 2026 года.
