|03.12.2025
Банковские новости РБ
РУКОВОДСТВО БНБ-БАНКА 4 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
09:31 03.12.2025
Заместитель председателя Правления ОАО «БНБ-Банк» Хайруллин Сергей Юрьевич 4 декабря 2025 года проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона приемной: +375 (17) 388 88 83.
Справки и консультации о деятельности банка можно ежедневно и круглосуточно получить по телефонам горячей линии БНБ-Банка: +375 (17/33/29) 309 7 309 и по короткому номеру 7309.
