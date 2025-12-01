В центре притяжения Igrow Белагропромбанка в Минске состоялась конференция «Безопасные данные – надежный бизнес».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мероприятие собрало представителей бизнес-сообщества, чтобы обсудить актуальные вызовы и решения в сфере защиты персональных данных в свете растущих рисков и требований законодательства.

Открывая встречу, Татьяна Крутько, менеджер Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк», подчеркнула, что миссия проекта Igrow выходит за рамки предоставления бесплатных коворкинг-пространств.

«Центры Igrow трансформировались в живую экосистему для роста бизнеса, развития компетенций и укрепления создаваемых сообществ. Здесь каждый проект находит экспертизу, масштабирование и условия для создания инноваций. Белагропромбанк, как надежный партнер белорусского бизнеса, видит свою задачу не только в финансовой поддержке, но и в содействии развитию устойчивой цифровой экономики. Поддерживая инициативы в сфере кибербезопасности и защиты данных, мы вкладываемся в доверие наших клиентов и партнеров», - отметила представитель банка.

Основной фокус конференции был направлен на человеческий фактор. Спикеры отметили, что до 70% нарушений в области защиты информации происходят из-за неосведомленности сотрудников, что делает регулярное обучение и выработку культуры безопасности критически важными.

Ольга Шибко, заместитель начальника управления образования и коммуникации Национального центра защиты персональных данных, подробно остановилась на превентивных мерах.

«Граждане сегодня становятся общественными контролерами: они вправе запросить у любой компании цель сбора, обработки и хранения своих данных, отозвать согласие и потребовать их удаления», - подчеркнула спикер.

Она привела впечатляющую статистику: только в этом году в превентивных целях Центром удалено более 7 миллионов записей, содержащих персональные данные, для предотвращения их утечки. За 4 года действия закона рассмотрено более 1200 жалоб граждан с восстановлением нарушенных прав.

Юридические и практические аспекты защиты данных осветили эксперты из бизнес-среды. Полина Сачава, старший юрист компании GRATA International (Беларусь), рассказала, с чего начать построение системы защиты персональных данных в компании, и разъяснила комплекс необходимых правовых, организационных и технических мер. Нина Никанорова, директор компании «Битрикс24» (Беларусь), в своем выступлении ответила на вопрос, как выбрать CRM-систему и автоматизировать процессы, не нарушая законодательство о персональных данных. Специалисты компании bePaid поделились кейсами практической реализации защиты персональных данных и объяснили ключевую роль должностного лица по защите данных (DPO) в построении эффективной системы безопасности.

Конференция «Безопасные данные – надежный бизнес» в Igrow Белагропромбанка подтвердила, что в современной цифровой среде ответственное обращение с персональными данными – это не просто юридическое требование, а стратегический актив и основа доверия клиентов, напрямую влияющая на финансовую устойчивость и деловую репутацию бизнеса.