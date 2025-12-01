В ОАО «Белагропромбанк» открылся ипотечный центр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основная задача центра – сделать процесс получения кредита на приобретение недвижимости максимально простым, комфортным и прозрачным для клиентов.

Ипотечный центр создан для тех, кто планирует приобрести квартиру, дом или построить собственное жилье. Здесь собраны все ключевые услуги: консультации, подбор оптимальных условий, помощь с документами и сопровождение сделки — всё в одном месте.

«Мы стремимся поддержать клиентов, которые решают важный для себя жилищный вопрос. Открытие ипотечного центра в Минске — пилотный запуск и первый шаг в развитии нового формата обслуживания. В других городах и регионах банк продолжает работать в прежнем режиме. Опыт центра в столице будет внимательно изучен, чтобы в дальнейшем масштабировать наиболее эффективные подходы. Новое пространство позволяет получить подробную консультацию, рассчитать сумму кредита и подать заявку в спокойной и комфортной обстановке», – отметила исполнительный директор ОАО «Белагропромбанк» Валентина Юркова.

Ключевые преимущества ипотечного центра:

Экспертные консультации. С клиентами работают высококвалифицированные специалисты, прошедшие специальную подготовку в сфере кредитования недвижимости.

Скорость рассмотрения заявки. Оптимизированные процессы позволяют сократить время, необходимое для рассмотрения заявки.

Прозрачность условий. Все этапы сделки сопровождаются специалистами центра, которые подробно разъясняют вам все условия договора.

Удобное расположение и комфортная зона ожидания. Центр оборудован по современным стандартам, чтобы клиенты чувствовали себя удобно.

Предварительная запись. Записаться на консультацию и оформление кредита можно на сайте банка или по телефону +375 17 309-59-26. Это экономит время и позволяет спланировать визит.

Ипотечный центр Белагропромбанка в Минске находится по адресу: ул. Романовская Слобода, 8.

Режим работы: Пн-Пт: с 9:00 до 19:00; Сб: с 9:30 до 16:00; Вс: выходной

Телефон для записи: +375 17 309-59-26