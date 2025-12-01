Банк БелВЭБ открыл в Гомеле первый phygital-офис — инновационное отделение нового формата, сочетающее цифровые технологии и живое общение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, офис расположился в крупнейшем торговом центре города — «Мандарин Плаза» — и работает с понедельника по субботу.

Новый офис, оформленный в сдержанной цветовой гамме и стилизованный минималистическим интерьером, напоминает скорее коворкинг, чем классическое банковское отделение. Пространство организовано так, чтобы минимизировать стресс и создать условия для продуктивного диалога.

В отделении делают ставку на обучение и вовлечение. Сотрудники банка работают прямо в зале с ноутбуками и планшетами, помогая клиентам освоить цифровые сервисы и выбрать оптимальные решения. При этом документооборот полностью переведен в электронный формат.

«Посмотрите, в каком ритме мы живем. Все быстро, насыщенно, изматывающе. Люди все чаще выбирают цифровые сервисы, потому что это удобно и экономит время. Но при этом не хотят терять возможность живого общения, когда в уютной атмосфере можно обсудить свои финансовые вопросы, получить консультацию и помощь в оформлении услуг. Поэтому, открывая phygital-офис, мы в первую очередь хотели, чтобы каждому клиенту здесь было спокойно и комфортно», – пояснил заместитель председателя Правления Банка БелВЭБ Виктор Апанасик.

Идея открыть такой офис появилась еще год назад. К пилотному проекту подходили основательно, все продумали до мелочей. Эксперты работали над его концепцией, анализировали лучшие практики, проектировали пространство, изучали, как меняется поведение клиентов, тестировали сценарии обслуживания, подбирали команду, обучали работников, настраивали цифровую инфраструктуру. «Но самое главное — мы с самого начала знали, зачем это делаем. Мы хотели показать, что банк может быть другим: понятным, комфортным, легким», – отметил Виктор Апанасик.

Кстати, Гомель был выбран тоже не случайно. Это второй по величине город Беларуси, динамично развивающийся регион с активной деловой средой и высоким уровнем цифровой грамотности населения. Здесь живет и работает большое количество клиентов банка, которые уже активно пользуются онлайн-сервисами.

Перед официальным открытием офис месяц работал в тестовом режиме. «И судя по первым отзывам клиентов, мы на верном пути. Людям нравится здесь, они быстро осваиваются, уходят с ощущением, что банк стал ближе и с удовольствием возвращаются», — добавил Виктор Апанасик.

Банк БелВЭБ продолжит внедрять инновации, делая банковские услуги ближе, понятнее и доступнее каждому.