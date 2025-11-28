Сбер Банк (Беларусь) запустил переводы в Россию без комиссии по номеру телефона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, деньги поступают мгновенно, а если валюта по картам не совпадает, то сумма автоматически пересчитывается по курсу банка.

Бесплатные переводы действуют по 14 января 2026 года. Они доступны всем владельцам карт белорусского Сбер Банка – как пластиковым, так и виртуальным. Чтобы перевести деньги без комиссии, нужно знать номер телефона, к которому привязана карта получателя в ПАО Сбербанк (РФ).

Деньги поступают мгновенно в российских рублях. Если карта в другой валюте (BYN, USD или EUR), то сумма автоматически пересчитывается по курсу банка по картам. Сервис работает круглосуточно: перевод можно сделать в любое время в приложении «Сбербанк Онлайн».

«С приближением праздников мы чаще думаем о тех, кто далеко: кто-то живет и работает в России, кто-то учится в другом городе. А значит, пора делиться поддержкой и говорить простое «мы рядом». Пара кликов – и ваши поздравления, поддержка или помощь уже у тех, кто вам дорог», – объясняют в Сбер Банке.