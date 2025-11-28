ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ ПЕРЕВОДЫ В РОССИЮ БЕЗ КОМИССИИ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА


12:03 01.12.2025

Сбер Банк (Беларусь) запустил переводы в Россию без комиссии по номеру телефона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, деньги поступают мгновенно, а если валюта по картам не совпадает, то сумма автоматически пересчитывается по курсу банка.

Бесплатные переводы действуют по 14 января 2026 года. Они доступны всем владельцам карт белорусского Сбер Банка – как пластиковым, так и виртуальным. Чтобы перевести деньги без комиссии, нужно знать номер телефона, к которому привязана карта получателя в ПАО Сбербанк (РФ).

Деньги поступают мгновенно в российских рублях. Если карта в другой валюте (BYN, USD или EUR), то сумма автоматически пересчитывается по курсу банка по картам. Сервис работает круглосуточно: перевод можно сделать в любое время в приложении «Сбербанк Онлайн».

«С приближением праздников мы чаще думаем о тех, кто далеко: кто-то живет и работает в России, кто-то учится в другом городе. А значит, пора делиться поддержкой и говорить простое «мы рядом». Пара кликов – и ваши поздравления, поддержка или помощь уже у тех, кто вам дорог», – объясняют в Сбер Банке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
валюта курс
EUR 3.3674
USD 2.9089
RUB 3.7168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9089 -0.0064
RUB 3.7168 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3800
USD 2.8950 2.9090
RUB 3.6950 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1650
EUR/RUB 90.5000 91.2000
USD/RUB 78.0000 78.7000
подробнее
