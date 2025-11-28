Заместитель председателя Правления ОАО «БНБ-Банк» Савицкая Юлия Александровна 2 декабря 2025 года проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона приемной: +375 (17) 388 88 83.

Справки и консультации о деятельности банка можно ежедневно и круглосуточно получить по телефонам горячей линии БНБ-Банка: +375 (17/33/29) 309 7 309 и по короткому номеру 7309.