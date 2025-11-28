ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


КИТАЙСКОЕ РА ПРИСВОИЛО МТБАНКУ ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ «А» СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ


13:37 28.11.2025

Китайское рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co., Ltd., одно из крупнейших в стране, присвоило ЗАО «МТБанк» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «А» со стабильным прогнозом. Эта оценка подтверждает устойчивость финансовых показателей МТБанка и его значимость для экономики Беларуси, сообщает пресс-служба банка.

Эксперты агентства отметили, что МТБанк входит в десятку крупнейших банков Беларуси по размеру активов и собственного капитала и играет важную роль в банковской системе страны. В банке эффективно работает система управления и контроля рисков, а филиальная сеть позволяет обслуживать клиентов по всей стране. Объемы депозитных и кредитных операций продолжают расти, рыночная доля банка в этих сегментах благоприятная.

Комплексный анализ, который провело China Lianhe Credit Rating Co., Ltd., показал, что инвестиции МТБанка ведутся в умеренных масштабах и по надежным стратегиям. «Доля депозитов в совокупных обязательствах относительно высока и стабильна. Уровень достаточности капитала банка относительно высок, а рентабельность хорошая», – считают эксперты агентства.

Рейтинговое агентство прогнозирует, что в перспективе МТБанк продолжит задействовать свои сильные стороны и продвигать стратегию цифрового бизнеса. Объемы депозитов и кредитов сохранят рост.

China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. – одно из ведущих рейтинговых агентств Китая, предоставляющее независимые и объективные услуги по оценке кредитоспособности эмитентов как внутри страны, так и за ее пределами.
