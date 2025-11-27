|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
09:06 28.11.2025
К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, магазин строительных материалов «Spirit Stroy» (ООО «СпиритСтрой») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; компания по установке натяжных потолков «SKY LINE» (ООО «ШеКер про») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин напольных покрытий «Floor & Decor» (ООО «2611 БАЙ») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев.
С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2025
Курсы в банках
на 28.11.2025
Конвертация в банках
на 28.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе