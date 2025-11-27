К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, магазин строительных материалов «Spirit Stroy» (ООО «СпиритСтрой») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; компания по установке натяжных потолков «SKY LINE» (ООО «ШеКер про») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин напольных покрытий «Floor & Decor» (ООО «2611 БАЙ») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев.

С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.